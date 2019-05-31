НХЛ закрыла дело в отношении видео с российским хоккеистом Кузнецовым

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с официальным заявлением относительно нашумевшего видео с российским нападающим клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.
НХЛ закрыла дело в отношении видео с российским хоккеистом Кузнецовым
  • РИА Новости

«Мы тщательно изучили ситуацию. Наше изучение вопроса, помимо установления всех фактов, включало в себя разговор с самим Кузнецовым. Разумеется, мы не одобряем и не приветствуем некоторые из решений, принятых Евгением в тот вечер. Однако сказанное Кузнецовым согласуется с теми сведениями, которые мы собрали самостоятельно. В этой связи мы не нашли основания подвергать сомнению его слова, считаем вопрос исчерпанным», — приводит пресс-служба лиги вице-комиссара НХЛ Била Дэйли.

Форвард «Кэпиталз» попал на видео, в котором показаны спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения. 

Ранее сообщалось, что Кузнецов признал подлинность видео с порошком, но отрицает причастность к наркотикам.

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