НХЛ закрыла дело в отношении видео с российским хоккеистом Кузнецовым
- РИА Новости
«Мы тщательно изучили ситуацию. Наше изучение вопроса, помимо установления всех фактов, включало в себя разговор с самим Кузнецовым. Разумеется, мы не одобряем и не приветствуем некоторые из решений, принятых Евгением в тот вечер. Однако сказанное Кузнецовым согласуется с теми сведениями, которые мы собрали самостоятельно. В этой связи мы не нашли основания подвергать сомнению его слова, считаем вопрос исчерпанным», — приводит пресс-служба лиги вице-комиссара НХЛ Била Дэйли.
Форвард «Кэпиталз» попал на видео, в котором показаны спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.
Ранее сообщалось, что Кузнецов признал подлинность видео с порошком, но отрицает причастность к наркотикам.