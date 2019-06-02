«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повёл в серии финала Кубка Стэнли

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«Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей.

В составе «Брюинз» отличились Патрис Бержерон, Чарли Койл, Шон Курали, Давид Пастрняк, Тори Крюг, Ноэль Аккьяри и Маркус Юханссон. У хозяев по шайбе забросили Колтон Парэйко и россиянин Иван Барбашёв.

Ещё один российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Бостон» вновь повёл в серии — 2:1.

Ранее сообщалось, что Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса» накануне третьего матча финала Кубка Стэнли.

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