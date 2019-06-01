Хоккеист Телегин продлил контракт с ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин заключил новое соглашение с армейским клубом.

Об этом сообщает официальный сайт красно-синих.

Отмечается, что теперь контракт игрока рассчитан до окончания сезона-2021/22.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Телегин сыграл 69 матчей и набрал 27 очков, забросив семь шайб и отдав 18 результативных передач. Он также стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

Ранее сообщалось, что московская команда «Динамо» подписала контракты с двумя новыми хоккеистами.