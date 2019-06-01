Хоккеист Телегин продлил контракт с ЦСКА
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- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт красно-синих.
Отмечается, что теперь контракт игрока рассчитан до окончания сезона-2021/22.
В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Телегин сыграл 69 матчей и набрал 27 очков, забросив семь шайб и отдав 18 результативных передач. Он также стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.
Ранее сообщалось, что московская команда «Динамо» подписала контракты с двумя новыми хоккеистами.