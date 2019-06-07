38 сейвов Биннингтона и судейский скандал: как «Сент-Луис» выиграл пятый матч финала Кубка Стэнли

В пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» на выезде одержал победу над «Бостоном» (2:1) и вышел вперёд в противостоянии до четырёх побед (3:2). Главным героем встречи стал голкипер гостей Джордан Биннингтон, отразивший 38 бросков по своим воротам и установивший новый рекорд лиги по выездным победам в поединках на вылет для новичков. Сама игра была омрачена судейским скандалом, который в НХЛ отказались комментировать.

Неоднозначные судейские решения омрачают текущий розыгрыш Кубка Стэнли, один из самых драматичных, интригующих и непредсказуемых за последнее десятилетие.

Самый громкий скандал произошёл в первом раунде плей-офф, когда арбитры «убили» титульные амбиции «Вегас Голден Найтс» пятиминутным штрафом нападающему Коди Икину за нарушение правил, которого не было. В меньшинстве финалист прошлого сезона упустил преимущество в три шайбы в седьмой встрече серии с «Сан-Хосе Шаркс» и впоследствии проиграл в овертайме. Но и в других противостояниях хватало действительно спорных моментов, а некоторых арбитров лига даже отстранила от обслуживания кубковых сражений.

Возникали вопросы к судьям и непосредственно в финале. В частности, главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби после третьего поединка с Бостоном заявил, что арбитры слишком уж строго относятся к его подопечным. Напомним, та встреча завершилась для «Сент-Луиса» разгромом — 2:7. Четыре из семи своих шайб победитель Восточной конференции забросил при игре в большинстве.

Как намекнул тренер, именно по этой причине самый дисциплинированный коллектив плей-офф всего за три матча финальной серии заработал почти два десятка малых штрафов.

Но в пятом матче финала судьи с лихвой вернули «Блюз» долг — приняли решение засчитать шайбу Дэвида Перрона, которая явно была заброшена не по правилам. Непосредственно в действиях форварда «Сент-Луиса», огорчившего Туукку Раска в середине третьего периода, ничего предосудительного не было, но его точному броску предшествовало нарушение правил со стороны партнёра Перрона по команде Тайлера Бозака против Ноэля Аккьяри.

После очевидной подножки нападающий «Бостона» ударился головой о лёд и не смог продолжить встречу, но арбитры почему-то оставили нарушение правил без внимания. Отметим, хоккеист рискует пропустить оставшиеся матчи финала Кубка Стэнли из-за подозрения на сотрясение мозга.

В итоге шайба Перрона стала для «Сент-Луиса» победной во встрече и позволила покинуть негостеприимный Бостон с преимуществом 3:2 в противостоянии до четырёх побед одной из команд. Поэтому возмущения представителям «Брюинз» после финальной сирены не было предела.

«Игрок «Блюз» однозначно должен был отправиться на скамейку запасных, ведь всё происходило прямо перед глазами судей. Другого мнения тут быть не может, это очевидно. Этот эпизод оказал огромное влияние на результат игры», — заявил наставник коллектива из Массачусетса Брюс Кэссиди.

Глава департамента Национальной хоккейной лиги по судейству Стивен Уолком после игры ушёл от прямого ответа на коллективный запрос журналистов, но намекнул, что, по мнению лиги, рефери приняли правильное решение.

«Мы не комментируем решения арбитров во время матчей. В каждой игре есть сотни свистков. Судья работает на матче, он находится в гуще событий и принимает решение. В данном эпизоде он не увидел нарушения правил», — приводит слова Уолкома ESPN.

Спорная голевая атака, безусловно, стала ключевым событием матча и отодвинула в тень двух его настоящих героев — защитника «Бостона» Здено Хару и голкипера «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона. 42-летний словацкий ветеран вышел на лёд, несмотря на полученный в четвёртом поединке серии перелом челюсти. За это болельщики «Брюинз» удостоили его продолжительной овацией. А заодно Хару напомнил соперникам о своём присутствии мощным силовым приёмом уже на 15-й секунде встречи.

А 25-летний вратарь «Брюинз», проводящий первый полноценный сезон в сильнейшей лиге планеты, совершил в общей сложности 38 спасений против всего 19 у визави. Он установил новый рекорд НХЛ по количеству выездных побед в одном розыгрыше плей-офф для голкиперов-новичков, которых в его активе теперь значится аж девять.

Российские форварды «Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв результативными действиями в пятом матче финала Кубка Стэнли не отметились. Они не поучаствовали ни в скандальной шайбе Перрона, ни в голевой атаке, завершившейся третьим за два матча точным броском форварда Райана О’Райлли на первой минуте второго периода. В последнем случае особо стоит отметить шикарный пас из-за ворот Зака Сэнфорда, редко отмечавшегося результативными действиями в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Тарасенко, входящий в число лучших снайперов текущего розыгрыша плей-офф НХЛ, трижды попал в створ ворот Раска (это лучший результат в составе «Сент-Луиса» наряду с О’Райлли и защитником Алексом Пьетранджело). Барбашёв же совершил шесть силовых приёмов — больше любого другого хоккеиста коллектива из Миссури за исключением Брэйдена Шенна. Теперь «Блюз» возвращаются домой и имеют прекрасную возможность закрыть серию и завоевать первый в своей более чем полувековой истории трофей уже ранним утром понедельника, 10 июня, по московскому времени.