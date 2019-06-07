В НХЛ отказались комментировать спорный эпизод в пятом матче финала Кубка Стэнли

Глава департамента Национальной хоккейной лиги по судейству Стивен Уолком ответил на коллективный запрос журналистов прокомментировать спорный эпизод в пятом матче финала Кубка Стэнли между «Бостон Брюинз» и «Сент-Луис Блюз».

«Мы не комментируем решения арбитров во время матчей. В каждой игре есть сотни свистков. Арбитр работает на матче, он находится в гуще событий и принимает решение. В данном эпизоде он не увидел нарушения правил», — приводит слова Уолкома ESPN.

В третьем периоде встречи бригада арбитров не увидела нарушения правил со стороны нападающего «Сент-Луиса» Тайлера Бозака, сбившего с ног форварда «Бостона» Ноэля Аккьяри за несколько секунд до второго взятия ворот «Брюинз».

David Perron put the @StLouisBlues up by 2⃣ after Tyler Bozak tripped Noel Acciari, and the @NHLBruins were not happy about it. ⬇️#StanleyCuppic.twitter.com/qBqwjaYLtJ — Sportsnet (@Sportsnet) 7 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка Стэнли