В НХЛ отказались комментировать спорный эпизод в пятом матче финала Кубка Стэнли

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Глава департамента Национальной хоккейной лиги по судейству Стивен Уолком ответил на коллективный запрос журналистов прокомментировать спорный эпизод в пятом матче финала Кубка Стэнли между «Бостон Брюинз» и «Сент-Луис Блюз».
В НХЛ отказались комментировать спорный эпизод в пятом матче финала Кубка Стэнли
  • Reuters

«Мы не комментируем решения арбитров во время матчей. В каждой игре есть сотни свистков. Арбитр работает на матче, он находится в гуще событий и принимает решение. В данном эпизоде он не увидел нарушения правил», — приводит слова Уолкома ESPN.

В третьем периоде встречи бригада арбитров не увидела нарушения правил со стороны нападающего «Сент-Луиса» Тайлера Бозака, сбившего с ног форварда «Бостона» Ноэля Аккьяри за несколько секунд до второго взятия ворот «Брюинз».

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка Стэнли

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