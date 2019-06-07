«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Сент-Луису» принесли шайбы Райана О'Райлли и Дэвида Перрона. Российские форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко не отличились результативными действиями.

«Бостон» ответил голом Джейка Дебраска.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу «Блюз». Шестая игра пройдёт в Сент-Луисе 10 июня.

Ранее Тарасенко заявил, что игра Овечкина в прошлогоднем финале НХЛ является для него примером.