Тарасенко заявил, что игра Овечкина в прошлогоднем финале НХЛ является для него примером

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко заявил, что для победы в Кубке Стэнли необходимо делать больше, чем ранее.

«Главное, что я понял, — чтобы забивать, не надо ждать, пока шайба придёт к тебе. Нужно делать ещё больше, чтобы помочь команде завоевать Кубок. Это самый большой урок, это показал пример Александра Овечкина в прошлом финале. Это было очень впечатляюще», — приводит слова Тарасенко Sportsnet.

В настоящее время «Сент-Луис» играет в финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». После четырёх встреч счёт равный — 2:2. Пятая игра серии состоится в ночь на 7 июня в Бостоне.

Ранее сообщалось, что Свечников рассказал подробности драки с Овечкиным.