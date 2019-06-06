Тарасенко заявил, что игра Овечкина в прошлогоднем финале НХЛ является для него примером
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«Главное, что я понял, — чтобы забивать, не надо ждать, пока шайба придёт к тебе. Нужно делать ещё больше, чтобы помочь команде завоевать Кубок. Это самый большой урок, это показал пример Александра Овечкина в прошлом финале. Это было очень впечатляюще», — приводит слова Тарасенко Sportsnet.
В настоящее время «Сент-Луис» играет в финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». После четырёх встреч счёт равный — 2:2. Пятая игра серии состоится в ночь на 7 июня в Бостоне.
Ранее сообщалось, что Свечников рассказал подробности драки с Овечкиным.