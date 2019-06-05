Свечников рассказал подробности драки с Овечкиным

Российский хоккеист «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников раскрыл подробности драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» соотечественником Александром Овечкиным.

«Мы ударили друг друга по клюшкам, дальше всё пошло само собой. Я не супергерой, чтобы лезть первым. Овечкин первым скинул краги, и я не ожидал этого», — цитирует форварда «Бизнес Online».

По его словам, он всегда уважал Овечкина, но на льду каждый делает свою работу. Он также отметил, что сотрясение, которое он получил в результате конфликта, не было сильным.

«Овечкин сказал, что в 19 лет так бы себя не повёл? Я слышу в первый раз. Не читал его интервью. На самом деле, без разницы, сколько лет игроку — просто играешь в свой хоккей и не боишься, что можно толкнуть кого-то», — добавил Свечников.

Драка между игроками произошла в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее Артемий Панарин поделился мнением о драках в хоккее.