Директор «Автомобилиста» заявил, что подписание хоккеиста Дацюка не является пиаром

Директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Максим Рябков заявил, что 40-летний Павел Дацюк способен решать высокие спортивные задачи.

«Меня возраст Павла совершенно не смущает. С такими показателями, которые Дацюк продемонстрировал в прошлом сезоне, в «Автомобилисте» он был бы четвёртым бомбардиром и лучшим среди россиян. Нельзя говорить, что мы его берём для пиара, мы берём Дацюка для высоких спортивных задач. Павел очень мотивирован, и мы надеемся, что вместе мы сумеем достичь более высоких результатов, чем в прошедшем сезоне», — сказал Рябков в интервью Sport24.

Также директор «Автомобилиста» добавил, что у него нет договорённости с хоккеистом о продолжении работы в клубе после окончания карьеры.

Ранее агент объявил о переходе Дацюка в «Автомобилист».