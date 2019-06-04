Игра на добивании: гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счёт в финале Кубка Стэнли с «Бостоном»

«Сент-Луис» выиграл у «Бостона» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли и восстановил паритет в противостоянии до четырёх побед. Встреча завершилась со счётом 4:2, а её главным героем стал оформивший дубль канадский нападающий Райан О'Райли. Российский нападающий Владимир Тарасенко записал себе в актив шесть бросков по воротам соперника, один из которых достиг цели. Для форварда этот гол стал 11-м в нынешнем плей-офф НХЛ.

После разгромного поражения со счётом 2:7 в третьем поединке финальной серии плей-офф НХЛ тренерский штаб «Сент-Луиса» во главе с известным в прошлом тафгаем Крэйгом Беруби отважился на внушительные перестановки в составе команды. Иного выбора у рулевого, по сути, и не было: возвращение противостояния в Бостон при счёте 3:1 в пользу «Брюинз» было бы равносильно катастрофе. И если не гарантировало бы «Блюз» скорейшее и бесславное завершение сезона-2018/19, то как минимум до предела усложняло задачу по завоеванию первого в истории клуба Кубка Стэнли.



Изменениям подверглись три из четырёх звеньев нападения коллектива из Миссури (первозданный вид сохранила только считающаяся ударной тройка россиянина Владимира Тарасенко), а защитник Роберт Бортуццо и форвард Робби Фаббри и вовсе не попали в заявку на четвёртый матч — их игрой наставник победителя Западной конференции, очевидно, остался не слишком удовлетворён.

Зато Беруби выразил безграничное доверие основному голкиперу своей команды Джордану Биннингтону и сохранил за ним место на последнем рубеже «Сент-Луиса». В минувшее воскресенье 25-летний хоккеист, проводящий свой первый сезон в сильнейшей лиге планеты, впервые был заменён в официальном матче, пропустив пять шайб к середине второго периода. Однако в том, что Биннингтон не «поплывёт», в клубе были уверены на все 100%. И имели на это весомые основания: до отчётной встречи канадец одержал шесть побед в восьми поединках текущего розыгрыша плей-офф, следовавших за поражениями «Блюз».

Доверие это Джордан оправдал, отразив 21 из 23 бросков по своим воротам в четвёртом матче финала — и сыграв, если не идеально, то, по крайней мере, более удачно, как его визави Туукка Раск. В действиях опытнейшего голкипера «Брюинз», уже имеющего в своём послужном списке победу в Кубке Стэнли, то и дело становилась заметна нервозность. У финна далеко не всегда выходило зафиксировать шайбу, благодаря чему форварды «Сент-Луиса» получали возможность добивать её с пятака гораздо чаще, чем это должно происходить в решающих поединках за самый престижный трофей клубного хоккея наших дней.

Удачно играя на добиваниях, хозяева вышли вперёд уже на 43-й секунде первого периода. Это позволило им обрести крайне необходимую после сокрушительного поражения двухдневной давности уверенность в собственных силах. «Брюинз» дважды восстанавливали паритет на табло, однако «Сент-Луис» сумел вернуть себе преимущество в середине заключительной двадцатиминутки предельно насыщенного событиями матча.

Ошибки Раска (за которые, к слову, главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди не стал критиковать финна после финальной сирены) сыграли важную роль в четвёртом поединке, в котором «Блюз» отпраздновал победу со счётом 4:2 — ведь именно они привели к двум самым важным шайбам встречи.

Автором обеих этих шайб стал канадский форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли — один из тех хоккеистов, от которых поклонники команды с Запада ожидали более продуктивной игры с самого начала финальной серии. Претендент на приз лучшему нападающему НХЛ оборонительного плана в сезоне-2018/19 вообще не забивал в восьми предыдущих поединках плей-офф, а голевой дубль оформил впервые с ноября 2018 года, «выстрелив» в самый важный для команды момент.

«Он был лучшим игроком «Блюз» в течение всего сезона, и получил вознаграждение за свои старания», — отметил его партнёр по команде Патрик Марун, точные броски которого помогли подопечным Беруби выиграть напряжённую и драматичную серию с «Даллас Старз» в полуфинале конференции.

Не остался в тени товарищей по команде и Владимир Тарасенко. Поразив ворота Раска под занавес первого периода (что характерно, тоже сыграв на добивании), россиянин забросил свою 11-ю шайбу в текущем плей-офф НХЛ и вышел на чистое третье место в гонке снайперов розыгрыша Кубка Стэнли в сезоне-2018/19, которую с 14 голами в активе возглавляет уже завершивший борьбу за заветный трофей форвард «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр.

У отечественного хоккеиста будет ещё не одна возможность пополнить собственный лицевой счёт — в десятый раз за последние 12 лет обладатель Кубка Стэнли определится по результатам как минимум шести матчей из максимально возможных семи. Ближайший из них состоится по московскому времени ранним утром пятницы, 7 июня, на площадке «Бостона», столкнувшегося, помимо прочего, с довольно серьёзной кадровой проблемой.

В одном из эпизодов четвёртой встречи шайба попала в лицо словацкому ветерану «Брюинз» Здено Харе, нанеся защитнику довольно серьёзное повреждение Теперь его выход на лёд в ближайших поединках противостояния находится под большим вопросом. А без габаритного защитника, задававшего тон в победных для триумфатора Восточной конференции матчах серии своей заряженностью на силовую борьбу, останавливать «Блюз» дружине Кэссиди будет значительно сложнее.