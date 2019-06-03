Моуринью о работе с RT: это был отличный опыт, кроме «танцев» на льду в Балашихе

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью, подводя итоги сотрудничества с RT, прокомментировал своё падение во время символического вбрасывания на льду арены в подмосковной Балашихе на матче Континентальной хоккейной лиги «Авангард» — СКА.

«Мне не понравились (в ходе работы с RT. — RT) разве что «танцы» на льду в Балашихе. В целом это был отличный опыт. Я был очень рад почувствовать себя по другую сторону. Старался быть максимально открытым. Буду очень скучать по людям. Кто знает, возможно, в будущем ещё доведётся поработать вместе», — заявил португальский специалист в эфире заключительного выпуска программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Ранее он назвал тренеров «ослами футбола».