Моуринью о работе с RT: это был отличный опыт, кроме «танцев» на льду в Балашихе
- РИА Новости
«Мне не понравились (в ходе работы с RT. — RT) разве что «танцы» на льду в Балашихе. В целом это был отличный опыт. Я был очень рад почувствовать себя по другую сторону. Старался быть максимально открытым. Буду очень скучать по людям. Кто знает, возможно, в будущем ещё доведётся поработать вместе», — заявил португальский специалист в эфире заключительного выпуска программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».
Ранее он назвал тренеров «ослами футбола».