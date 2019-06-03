Моуринью назвал тренеров «ослами футбола»

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Известный футбольный тренер Жозе Моуринью, комментируя появление форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна в стартовом составе в финале Лиги чемпионов, высказал мнение о критике в адрес своих коллег по тренерскому цеху.
Моуринью назвал тренеров «ослами футбола»
  • ©Andy Rowland/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«В ситуации с Кейном всё просто. Если бы Маурисио Почеттино не выпустил его на поле, то сказали бы, что Гарри должен был играть, даже если бы у него была одна здоровая нога. Извините за выражение, но мы, тренеры, — ослы футбола. Каждый считает, что он вправе критиковать нас, независимо от ситуации», — заявил португальский специалист в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Ранее он назвал главных претендентов на «Золотой мяч» в 2019 году.

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