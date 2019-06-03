Моуринью назвал главных претендентов на «Золотой мяч» в 2019 году

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Известный футбольный тренер Жозе Моуринью высказал мнение о главных претендентах на престижную награду «Золотой мяч» в 2019 году.
Моуринью назвал главных претендентов на «Золотой мяч» в 2019 году
  • Reuters

«На данный момент я бы выделил ван Дейка, Салаха, Мане, Роналду и Месси. Но думаю, что немаловажную роль в этом плане сыграют результаты Лиги наций, Кубка африканских наций и Кубка Америки. Португалец и аргентинец смогли довольствоваться лишь победами в чемпионате, а «Ливерпуль», хоть и выиграл Лигу чемпионов, но не сумел добиться подобных успехов в АПЛ», — заявил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Ранее португальский специалист оригинально ответил на вопрос о главном герое финала Лиги чемпионов.

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