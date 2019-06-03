Моуринью оригинально ответил на вопрос о главном герое финала Лиги чемпионов

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Известный футбольный тренер Жозе Моуринью высказал мнение о том, кто является главным героем финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур».
Моуринью оригинально ответил на вопрос о главном герое финала Лиги чемпионов
  • Reuters

«Болельщики «Ливерпуля». Когда я руководил «Челси», мне доводилось приезжать на «Энфилд». В одном из матчей АПЛ мы обыгрывали «Ливерпуль» со счётом 4:0, но даже в этот момент фанаты не переставали петь. Я был поражён их энтузиазмом. Они поддерживали команду по ходу группового этапа, делали это в ответной встрече с «Барселоной» и не изменили себе в субботу. Думаю, они были полноценной частью коллектива», — заявил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Ранее Моуринью высказался о справедливости назначения пенальти в финале Лиги чемпионов.

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