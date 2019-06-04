Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии финала НХЛ

Короткая ссылка
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в четвёртом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии финала НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Сент-Луису» принесли шайбы Владимира Тарасенко, Брэйдена Шенна и Райана О'Райлли, оформившего дубль.

«Бостон» ответил голами Чарли Койла и Брэндона Карло.

Счёт в серии до четырёх побед — 2:2. Пятая игра пройдёт в Бостоне 7 июня.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с Никитой Сошниковым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить