Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии финала НХЛ
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Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Сент-Луису» принесли шайбы Владимира Тарасенко, Брэйдена Шенна и Райана О'Райлли, оформившего дубль.
«Бостон» ответил голами Чарли Койла и Брэндона Карло.
Счёт в серии до четырёх побед — 2:2. Пятая игра пройдёт в Бостоне 7 июня.
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