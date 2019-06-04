Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии финала НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в четвёртом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Сент-Луису» принесли шайбы Владимира Тарасенко, Брэйдена Шенна и Райана О'Райлли, оформившего дубль.

«Бостон» ответил голами Чарли Койла и Брэндона Карло.

Счёт в серии до четырёх побед — 2:2. Пятая игра пройдёт в Бостоне 7 июня.

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