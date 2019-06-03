«Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с Сошниковым

Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с форвардом клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Никитой Сошниковым.

Как сообщает пресс-служба клуба, «Салават Юлаев» получил права на Сошникова, которые принадлежали петербургскому СКА в обмен на нападающего Владимира Ткачёва.

Отмечается, что после завершения обмена Сошников подписал двухлетний контракт с клубом из Уфы.

25-летний россиянин в сезоне-2018/19 сыграл в 16 матчах — пять в НХЛ и 11 в АХЛ, записав в свой актив 6 (3 + 3) очков, при этом в НХЛ он не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Подколзин хочет перейти в НХЛ после окончания контракта с СКА.