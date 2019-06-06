Быков не исключил возвращения к тренерской работе

Бывший наставник сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что тема тренерской работы для него ещё не закрыта.

«В настоящий момент я работаю функционером и живу сегодняшним днём. Но тему с тренерской работой не закрываю. Хотя бы потому, что это интересно, данная профессия обогащает. Конечно, у нас всегда найдутся люди, которые всё переведут в денежный эквивалент. Но тут я имею в виду обогащение в человеческом плане и в плане отношений. Для меня это первостепенно», — приводит слова Быкова «Петербургский дневник».

В качестве тренера Вячеслав Быков дважды побеждал на чемпионате мира (в 2008 и 2009 годах). Также он является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011 и 2015 годы).

Ранее сообщалось, что СКА близок к подписанию хоккеиста Лехтери.