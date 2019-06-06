Кучеров: мы ехали за золотыми медалями ЧМ и не оправдали надежд

Форвард сборной России Никита Кучеров заявил, что команда рассчитывала на победу на чемпионате мира по хоккею — 2019 и ей было тяжело найти эмоции для матча за бронзу.

«Понятное дело, у нас была цель на турнир, все ждали золото. Но это спорт, здесь всякое бывает. Медаль тоже нужно заслужить. После полуфинала было трудно найти эмоции на матч за третье место. По большому счёту, медаль есть медаль, она всегда приятна. Но, повторюсь ещё раз, мы ехали туда за золотом и не оправдали надежд. Будем стараться выиграть в будущем», — сказал Кучеров в интервью «Чемпионату».

Также форвард сборной России отметил хорошую атмосферу внутри национальной команды страны на чемпионате мира.

Ранее Кучеров рассказал о своём отношении к тактике сборной Финляндии на ЧМ.