Кучеров рассказал о своём отношении к тактике сборной Финляндии на ЧМ

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Игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров считает, что сборная России могла бы перенять тактику финской команды на чемпионате мира.
Кучеров рассказал о своём отношении к тактике сборной Финляндии на ЧМ
  • Reuters

«Я не удивлён результатом сборной Финляндии на ЧМ. На протяжении всего года эта команда была вместе, не было никаких новых игроков, которым было бы необходимо время на адаптацию к системе. И если такой хоккей даёт результат, то почему Россия не должна так играть? Понятное дело, у нас другие игроки, которые обучены играть комбинационно. Мы больше любим в нападении играть, но финнам надо отдать должное. Они сыграли очень хорошо в обороне и не дали нам ничего создать», — сказал Кучеров в интервью «Чемпионату».

Также хоккеист добавил, что чемпионат мира является сложным турниром, в котором непросто одержать победу.

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