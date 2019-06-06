Кучеров рассказал о своём отношении к тактике сборной Финляндии на ЧМ

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров считает, что сборная России могла бы перенять тактику финской команды на чемпионате мира.

«Я не удивлён результатом сборной Финляндии на ЧМ. На протяжении всего года эта команда была вместе, не было никаких новых игроков, которым было бы необходимо время на адаптацию к системе. И если такой хоккей даёт результат, то почему Россия не должна так играть? Понятное дело, у нас другие игроки, которые обучены играть комбинационно. Мы больше любим в нападении играть, но финнам надо отдать должное. Они сыграли очень хорошо в обороне и не дали нам ничего создать», — сказал Кучеров в интервью «Чемпионату».

Также хоккеист добавил, что чемпионат мира является сложным турниром, в котором непросто одержать победу.

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