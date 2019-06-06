Кучеров рассказал о своём отношении к тактике сборной Финляндии на ЧМ
- Reuters
«Я не удивлён результатом сборной Финляндии на ЧМ. На протяжении всего года эта команда была вместе, не было никаких новых игроков, которым было бы необходимо время на адаптацию к системе. И если такой хоккей даёт результат, то почему Россия не должна так играть? Понятное дело, у нас другие игроки, которые обучены играть комбинационно. Мы больше любим в нападении играть, но финнам надо отдать должное. Они сыграли очень хорошо в обороне и не дали нам ничего создать», — сказал Кучеров в интервью «Чемпионату».
Также хоккеист добавил, что чемпионат мира является сложным турниром, в котором непросто одержать победу.
Ранее Вячеслав Быков не исключил возвращения к тренерской работе.