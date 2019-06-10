Всё решится в седьмом матче: 28 сейвов Раска помогли «Бостону» сравнять счёт в финале Кубка Стэнли

«Бостон» на выезде победил «Сент-Луис» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 5:1 и перевёл противостояние в решающий седьмой матч. Главными героями встречи стали голкипер гостей Туукка Раск, совершивший 28 сейвов, и нападающий Брэд Маршанд, который отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Обладатель трофея определится утром 13 июня на площадке победителей Восточной конференции.

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Сент-Луис» отпраздновал выездную победу. Успеха удалось добиться во многом благодаря великолепной игре голкипера-новичка Джордана Биннингтона. После этого коллектив автоматически стал фаворитом сражения за главный хоккейный титул современности. В подавляющем большинстве случаев команда, лидировавшая в противостоянии за трофей со счётом 3:2, в итоге завоёвывала его. А «Блюз» ещё и имели возможности завершить серию в родных стенах. За более чем полвека своего существования коллектив из Миссури ни разу не становился чемпионом НХЛ.

Впрочем, в текущем розыгрыше плей-офф подопечные Крэйга Беруби весьма посредственно играли дома. Они победили всего в шести из дюжины матчей на вылет, предшествовавших отчётному. На своём льду «Блюз» реже забивали (32 шайбы против 38 на выезде) и чаще пропускали (35 против 29). Кроме того, они позволяли соперникам реализовывать едва ли не каждое третье собственное удаление, «убивая» всего 69% собственных малых штрафов. Кроме того, триумфаторам Западной конференции не по собственной воле пришлось вносить изменения в состав и разбивать прекрасно работавшее всю весну четвёртое звено. НХЛ на один матч отстранила российского форварда Ивана Барбашёва за неправомерную атаку оппонента в предыдущем матче.

В результате в одной из самых важных игр в истории «Блюз» не смогли справиться с грузом ответственности. Подопечные Беруби допускали довольно простые ошибки при переходе в атаку и загубили не один потенциально опасный момент неточными передачами. Более того, по неосторожности они умудрились остаться втроём против пяти оппонентов в середине первого периода. Райан О'Райлли выбросил шайбу за пределы площадки, когда коллектив из Миссури уже играл в меньшинстве. Чтобы поразить ворота Биннингтона в двойном численном преимуществе, Брэду Маршанду понадобилась всего 21 секунда.

О'Райлли реабилитировался за свою оплошность за восемь минут до финальной сирены, но было уже поздно. К тому моменту, когда нападающий забросил первую и единственную шайбу «Сент-Луиса», судьба встречи была предрешена.

Результативные броски Брэндона Чарло и Карсона Кульмана, отличившегося впервые в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, на старте третьей 20-минутки увеличили гандикап гостей. Более того, на капитуляцию Туукки Раска дружина Кэссиди отреагировала новым мощным ударом. Лидеры «Бостона» впервые с начала противостояния отличились в равных составах, когда Давид Пастрняк откликнулся на передачу Маршанда и лишил концовку встречи даже подобия интриги.

Несмотря на то что Раску в итоге не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, финский голкипер стал одним из главных героев встречи, продлив сезон «Бостона». Он отразил в общей сложности 28 бросков и неоднократно выручал партнёров при шатком счёте 1:0. Без стараний европейца гости не смогли бы нейтрализовать спецбригады большинства «Сент-Луиса», четырежды отработавшие вхолостую.

«Раск — наш лучший игрок. Он выходит на первый план тогда, когда это действительно необходимо, и мы безгранично верим в него. Наш голкипер — это наша скала», — сказал после матча защитник «Брюинз» Чарли Макэвой.

Точку же в матче, который завершился со счётом 5:1, поставил 42-летний ветеран «Бостона» Здено Хара, доигрывающий сезон с переломом челюсти, полученным в четвёртой игре финала. За две с небольшим минуты до окончания основного времени словак поразил оставленные Биннингтоном ворота и стал самым возрастным защитником, которому удавалось забрасывать шайбу в финальной серии Кубка Стэнли.

Имя обладателя Кубка Стэнли в сезоне-2018/19 определится в решающем, седьмом матче, который «Бостон» примет впервые в истории клуба. Предыдущий случай, когда главная серия плей-офф растягивалась на максимально возможное количество встреч, датируется 2011 годом. Именно тогда «Брюинз» завоевали свой шестой и пока что последний трофей, в драматичном противостоянии оказавшись сильнее «Ванкувер Кэнакс».