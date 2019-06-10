«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли

«Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз» в шестом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась в пользу гостей — 5:1.

В составе «Брюинз» отличились Брэд Маршан, Брэндон Карло, Карсон Кульман, Давид Пастрняк и Здено Хара. У хозяев единственную шайбу забросил Райан О'Райлли.

Российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко сыграл более 19 минут и не отметился результативными действиями.

Таким образом, счёт в серии стал 3:3. Теперь всё решится 13 июня в матче в Бостоне.

Ранее Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса» из-за рождения сына.