«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли
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Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась в пользу гостей — 5:1.
В составе «Брюинз» отличились Брэд Маршан, Брэндон Карло, Карсон Кульман, Давид Пастрняк и Здено Хара. У хозяев единственную шайбу забросил Райан О'Райлли.
Российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко сыграл более 19 минут и не отметился результативными действиями.
Таким образом, счёт в серии стал 3:3. Теперь всё решится 13 июня в матче в Бостоне.
Ранее Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса» из-за рождения сына.