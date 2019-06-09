Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса» из-за рождения сына

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отсутствовал на тренировочном занятии своей команды, так как в его семье случилось пополнение.

Как сообщает журналист Джереми Рутерфорд, 8 июня на тренировке «Сент-Луиса» отсутствовал форвард Владимир Тарасенко. В семье российского хоккеиста родился второй сын. В настоящее время «Сент-Луис» играет финальную серию плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз». После пяти сыгранных матчей впереди «Блюз» со счётом 3:2. Шестая игра финала НХЛ состоится в ночь на 10 мая в Сент-Луисе. Ранее сообщалось, что у российского хоккеиста «Сент-Луиса» Тарасенко родился сын.