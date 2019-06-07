Фанаты «Бостона» устроили массовую драку между собой на трибуне во время матча финала НХЛ

Болельщики «Бостон Брюинз» устроили потасовку на трибуне во время пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».

Об этом в своём Twitter сообщил журналист «Сент-Луис Пост-Диспэтч» Бенджамин Хочмен, опубликовав видеозапись потасовки фанатов.

This was sent to me from the stands - this fight escalates ... all between Bruins fans. pic.twitter.com/XPHEwdEBVF — Benjamin Hochman (@hochman) 7 июня 2019 г.

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» в пятом матче и вышел вперёд в серии — 3:2. Шестая игра пройдёт в Сент-Луисе 10 июня.

Ранее сообщалось, что в НХЛ отказались комментировать спорный эпизод в пятом матче финала Кубка Стэнли.