Фанаты «Бостона» устроили массовую драку между собой на трибуне во время матча финала НХЛ

Короткая ссылка
Болельщики «Бостон Брюинз» устроили потасовку на трибуне во время пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».
Фанаты «Бостона» устроили массовую драку между собой на трибуне во время матча финала НХЛ
  • Reuters

Об этом в своём Twitter сообщил журналист «Сент-Луис Пост-Диспэтч» Бенджамин Хочмен, опубликовав видеозапись потасовки фанатов.

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» в пятом матче и вышел вперёд в серии — 3:2. Шестая игра пройдёт в Сент-Луисе 10 июня.

Ранее сообщалось, что в НХЛ отказались комментировать спорный эпизод в пятом матче финала Кубка Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить