На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков
По итогам драфта-2019 команды НХЛ выбрали 28 российских хоккеистов.
1-й раунд: Василий Подколзин («Ванкувер», 10-й пик).
2-й раунд: Пётр Кочетков («Каролина», 36-й пик), Владислав Фирстов («Миннесота», 42-й пик), Егор Афанасьев («Нэшвилл», 45-й пик), Артемий Князев («Сан-Хосе»,48-й пик), Никита Охотюк («Нью-Джерси», 61-й пик), Никита Александров («Сент-Луис», 62-й пик).
3-й раунд: Даниил Мисюль («Нью-Джерси», 70-й пик), Павел Дорофеев («Вегас», 79-й пик), Илья Коновалов («Эдмонтон», 85-й пик), Илья Николаев («Калгари», 88-й пик).
4-й раунд: Александр Дарьин («Аризона», 107-й пик), Егор Спиридонов («Сан-Хосе», 108-й пик), Дмитрий Воронков («Коламбус», 114-й пик), Михаил Абрамов («Торонто», 115-й пик), Семён Чистяков («Нэшвилл», 117-й пик).
5-й раунд: Арсений Грицюк («Нью-Джерси», 129-й пик), Матвей Гуськов («Миннесота», 149-й пик), Кирилл Слепец («Каролина», 152-й пик), Роман Бычков («Бостон», 154-й пик).
6-й раунд: Тимур Ибрагимов («Сан-Хосе», 164-й пик), Егор Сердюк («Филадельфия», 165-й пик), Арсен Хисамутдинов («Монреаль», 170-й пик), Данил Савунов («Аризона», 174-й пик).
7-й раунд: Кирилл Тютяев («Детройт», 190-й пик), Максим Денежкин («Эдмонтон», 193-й пик), Михаил Шалагин («Тампа», 198-й пик), Вадим Жеренко («Сент-Луис», 208-й пик).
Ранее сообщалось, что в третьем раунде драфта НХЛ были выбраны четверо российских игроков.