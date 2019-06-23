В третьем раунде драфта НХЛ были выбраны четверо российских игроков

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В канадском Ванкувере продолжается ярмарка молодых талантов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Четверо российских хоккеистов были выбраны в третьем раунде драфта НХЛ. Ними стали:

70-й пик: защитник Данииль Мисюль («Нью-Джерси Дэвилз»)

79-й пик: форвард Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс»)

85-й пик: вратарь Илья Коновалов («Эдмонтон Ойлерз»)

88-й пик: форвард Илья Николаев («Калгари Флеймз»)

Драфт НХЛ проходит в канадском Ванкувере. В первом раунде набора молодых игроков был выбран форвард Василий Подколзин, во втором раунде были названы имена сразу шестерых российских хоккеистов.

Ранее сообщалось, что шестеро российских хоккеистов выбраны во втором раунде драфта НХЛ.

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