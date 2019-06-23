Шестеро российских хоккеистов выбраны во втором раунде драфта НХЛ

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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продолжается ярмарка молодых талантов, во втором раунде которой было выбрано сразу шестеро российских хоккеистов.

В рамках второго раунда драфта НХЛ были выбраны сразу шестеро российских хоккеистов:

36-й пик: вратарь Илья Кочетков («Каролина Харрикейнз»)

42-й пик: форвард Владислав Фирстов («Миннесота Уайлд»)

45-й пик: форвард Егор Афанасьев («Нэшвилл Предаторз»)

48-й пик: защитник Артемий Князев («Сан-Хосе Шаркс»)

61-й пик: защитник Никита Охотюк («Нью-Джерси Дэвилз»)

62-й пик: форвард Никита Александров («Сент-Луис Блюз»)

Драфт НХЛ проходит в семь раундов. По итогам первого круга под общим десятым номером «Ванкувер Кэнакс» выбрал Василия Подколзина. Он стал единственным россиянином, выбранным в первом раунде драфта НХЛ-2019.

Ранее сообщалось, что «Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ.

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