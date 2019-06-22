«Это начало большого пути»: «Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ

Российский нападающий СКА Василий Подколзин был выбран под десятым номером на драфте НХЛ, который состоялся в ночь с пятницы на субботу в Ванкувере. Права на талантливого 17-летнего форварда получили хозяева мероприятия — «Ванкувер Кэнакс». Уроженец Москвы стал единственным отечественным хоккеистом, выбранным в первом раунде.

«Хочется выиграть что-то с «Ванкувером»

Василий Подколзин изначально котировался как главная звезда российского хоккея на драфте НХЛ-2019. Некоторые эксперты даже предрекали ему попадание в первую тройку, но в основном сходились в том, что нападающий должен оказаться в топ-10.

Интерес к 17-летнему форварду был неудивителен, ведь он достаточно рано заиграл в составе молодёжных команд подольского «Витязя» и зарекомендовал себя как один из ярчайших хоккеистов страны в своём возрасте.

В 2018-м Подколзин подписал трёхлетний контракт со СКА, а в прошедшем сезоне даже провёл три матча в Континентальной хоккейной лиге. Он стал первым хоккеистом 2001 года рождения, дебютировавшим в КХЛ.

В целом же сезон получился для Василия невероятно насыщенным, ведь он в общей сложности принял участие сразу в семи турнирах. Помимо КХЛ, форвард провёл 14 матчей в ВХЛ, второй по значимости лиге, в которых набрал пять баллов за результативность, и 12 — в МХЛ (шесть голов и две передачи).

Также Подколзин успел стать серебряным призёром юниорского чемпионата мира и бронзовым медалистом молодёжного первенства планеты. Кроме того, он выступил ещё на двух менее крупных международных юниорских турнирах.

Как уже говорилось, Василию предрекали и высокий номер на драфте. Эксперты отмечали мощь, скорость и игровой интеллект хоккеиста. В результате Подколзину удалось попасть в топ-10, что, безусловно, является серьёзным достижением.

Причём остановил свой выбор на москвиче «Ванкувер», в составе которого россияне в последнее время практически не выступали, хотя в 90-е цвета команды защищали такие легенды, как Александр Могильный и Павел Буре.

Также «Кэнакс» впервые в истории выбрали россиянина в первом раунде драфта. До этого лучший результат принадлежал Артёму Чубарову (№31). А Буре в 1989-м вообще получил только 113-й номер.

Объявление Подколзина не обошлось без курьёза. Представитель «Ванкувера» воспользовался шпаргалкой, чтобы правильно назвать фамилию и имя хоккеиста, но всё равно не справился с этой задачей и произнёс «Василев Подколзев».

Впрочем, самого Подколзина произошедшее вряд ли сильно расстроило. Он не скрывал, что очень рад итогам драфта.

«Надеюсь, это начало большого пути. Буду выполнять на площадке ту работу, о которой попросит тренер. Могу быть силовым форвардом, могу отдавать передачи, люблю забрасывать шайбы. Хочется считать себя снайпером. Надеюсь, два ближайших сезона проведу с мужиками, обрасту мясом и приеду в НХЛ максимально готовым. Не нервничаю из-за того, что в «Ванкувере» в последние 20 лет было мало российских игроков. Хочется попробовать себя в НХЛ, выиграть что-то с «Ванкувером». Ни для кого не секрет, что у меня не очень хорошее катание, буду работать над этим в следующие два года», — цитирует Подколзина TSN.

Полностью довольны своим выбором остались и в клубе.

«Мы очень рады, что заполучили Василия. Он очень хорошо работает с шайбой, умеет защищать её от соперников и забивать. В его лице мы получили молодого игрока такого типа, которого у нас в данный момент нет. Очень рады, что он будет с нами», — сказал генменеджер «Ванкувера» Джим Беннинг в эфире Sportsnet.

А отец хоккеиста Александр Подколзин заявил, что сын мог получить более высокий номер, если бы не действующий до 2021 года контракт со СКА. Собственно, юный нападающий и не скрывает, что намерен отработать соглашение с питерцами до конца, после чего отправится покорять НХЛ. Отец полностью согласен с его планами.

«Я доволен итогами драфта, при действующем контракте попасть в десятку — хороший результат. Немногие согласятся на выбор игрока под таким ранним драфт-пиком, когда известно, что он приедет минимум через два сезона. Думаю, Василия могли выбрать повыше, если бы он не имел соглашение со СКА. В минувшем сезоне всё складывалось хорошо, поступательно, не думаю, что ему необходимо выступать в КХЛ именно сейчас, но это решать тренерам», — приводит слова отца хоккеиста ТАСС.

К сожалению, Подколзин так и остался единственным россиянином, который был выбран в первом раунде драфта. Достаточно высоко перед началом мероприятия котировался вратарь Пётр Кочетков, также представляющий СКА.

В начале года 19-летний хоккеист даже был признан лучшим голкипером МЧМ. Однако его фамилия под сводами «Роджерс Арены» так и не прозвучала, а единственным вратарём, выбранным в первом раунде, стал Спенсер Найт.

Не дождался своего звёздного часа и уроженец Ташкента Артур Калиев, которому прогнозировали место в топ-15.

На первый взгляд, результаты драфта предоставляют отечественным болельщикам не слишком много поводов для оптимизма, особенно на фоне прошлогоднего мероприятия, когда в первом раунде «ушли» сразу четыре россиянина, а Андрей Свечников стал вторым.

С другой стороны, в 2017-м страну также представил всего один хоккеист — Клим Костин, который получил скромный №31.

Первый номер американского вундеркинда и немецкая сенсация

В целом главная интрига вечера заключалась в том, кто получит первый номер драфта, — вундеркинд из США Джек Хьюз или невероятно талантливый финн Каапо Какко, который успел стать чемпионом мира как на молодёжном, так и на взрослом уровне.

Фаворитом в этой гонке считался американец, и в результате прогнозы полностью оправдались. Свой выбор на Хьюзе остановил «Нью-Джерси». Он стал восьмым хоккеистом из США, который получил первый номер на драфте НХЛ.

Прежде такой чести удостаивались Брайан Лоутон (1983 год), Майк Модано (1988), Брайан Берард (1995), Рик Дипьетро (2000), Эрик Джонсон (2006), Патрик Кейн (2007) и Остон Мэттьюс (2016).

«Мы выбирали из двух великолепных игроков, посчитали, что Хьюз нам больше подходит», — объяснил генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро свой выбор.

Какко же отправился в «Нью-Йорк Рейнджерс» и оказался четвёртым финном, который получил второй номер драфта после Александра Баркова, Патрика Лайне и Микко Рантанена. Теперь у Каапо будет дополнительный стимул на матчи с «Нью-Джерси».

«Моя цель — выступать в НХЛ в этом сезоне, надеюсь, я к этому готов. Да, я хочу доказать «Дэвилз», что они ошиблись, не взяв меня под первым номером», — отметил финн.

Не обошлось мероприятие и без неожиданностей. Так, высокий шестой номер сенсационно получил немецкий защитник Мориц Зайдер. Видимо, представителей «Детройта» впечатлила уверенная игра молодого хоккеиста на взрослом чемпионате мира. Это приобретение стало первым для клуба после прихода Стива Айзермана.

Реакция Зайдера оказалась вполне показательной. Кажется, он и сам до конца не поверил, что его объявят настолько рано.

«Удивлён таким высоким выбором на драфте, но Айзерман задавал мне достаточно много вопросов. Он хотел знать обо мне всё, поэтому думал, что у меня есть шанс», — сказал Зайдер после драфта.

Мориц стал единственным немцем в первом раунде, а вот среди лидеров традиционно оказались американцы и канадцы — по 11 человек. Причём были названы фамилии сразу восьми участников американской программы по развитию национальной сборной (NTDP). Семь из них попали в топ-15.