Четыре приза на двоих: Кучеров и Василевский стали главными звёздами на вручении наград НХЛ

В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения наград по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров был признан самым ценным игроком сезона как по версии журналистов, так и по мнению спортсменов, впервые в карьере завоевав «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Арт Росс Трофи». Его партнёр по команде Андрей Василевский получил награду лучшему голкиперу и вместе со своим одноклубником был включён в символическую сборную. Также в неё попал и лучший снайпер прошедшего турнира Александр Овечкин.

Главное событие недели в хоккее состоялось в американском Лас-Вегасе, где проходило вручение наград по итогам сезона НХЛ. В прошлом году в числе кандидатов на почётные призы значилось сразу несколько российских игроков, но одержать победу не удалось ни одному из них. На этот раз всё сложилось иначе и сразу двое российских спортсменов стали победителями в четырёх почётных номинациях, чего не случалось на протяжении последних десяти лет.

Безусловно, главным героем стал Никита Кучеров. Прошедший сезон выдался для нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» самым успешным в карьере. Он не только стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, но и превзошёл легендарный рекорд Александра Могильного по количеству набранных очков среди россиян. Форвард записал на свой счёт 41 гол и 87 результативных передач, опередив на один балл одного из лидеров атаки «Баффало Сэйбрз» начала 1990-х.

Благодаря своим успехам, Кучеров ещё по итогам сезона был награждён «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир, однако в ходе торжественного мероприятия получил ещё две награды. Так, Никита был признан самым ценным игроком прошедшего чемпионата по версии журналистов («Харт Трофи») и самым выдающимся — по мнению профсоюза хоккеистов НХЛ («Тед Линдсей Эворд»).

Помимо Кучерова, на «Харт Трофи» претендовали двое центрфорвардов — лауреат премии 2017-го года Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» и двукратный обладатель награды Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз». Но, несмотря на статус и заслуги своих конкурентов, Никита опередил всех с солидным преимуществом. Так, из 171 журналиста 164 поставили россиянина на первое место. В результате лидер клуба «Тампа-Бэй» набрал 1677 очков — на 938 больше, чем его ближайший конкурент.

В борьбе за «Тед Линдсей Эворд» соперниками Кучерова были всё тот же Макдэвид и Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхокс». В прошедшем сезоне американец занял третье место в гонке бомбардиров и записал на свой счёт 110 (44 + 66) очков, уступив обоим конкурентам, но в голосовании поднялся на вторую строчку. Никита же одержал победу и стал первым с 2012 года и лишь четвёртым в истории россиянином, завоевавшим данную награду. Как и в случае с «Харт Трофи», помимо него это удавалось лишь Сергею Фёдорову, Александру Овечкину и Евгению Малкину.

«Тед Линдсей Эворд» имеет для меня особое значение. Тебя выбирают парни, против которых ты бьёшься каждый вечер. Очень ценю их признание. Индивидуальные призы, звание MVP (самого ценного игрока. — RT) — всё это звучит отлично, но главным трофеем всё равно остаётся Кубок Стэнли, ради которого нам придётся трудиться ещё упорнее», — цитирует Кучерова пресс-служба НХЛ.

Примечательно, что, несмотря на завоевание сразу трёх почётных наград, которые мгновенно поставили Кучерова в один ряд с легендарными российскими игроками НХЛ, он не мог выбросить из головы неудачную концовку сезона. После феноменального выступления в регулярном чемпионате и завоевания Президентского кубка «Тампа-Бэй» не смогла преодолеть первый раунд плей-офф, всухую уступив «Коламбус Блю Джекетс».

«Теперь мы должны как следует подготовиться к следующему сезону и доказать, что случившееся в плей-офф было несчастным случаем. Хочется стать лучше и доказать, что они были неправы... Все мои мысли о Кубке Стэнли, о том, как мне хочется привезти его в Тампу. Наши болельщики заслуживают этого праздника. Как бы то ни было, мы играем в хороший хоккей. Верю, что если наше руководство сохранит костяк команды, то мы обязательно реабилитируемся», — заключил Кучеров.

Ещё одним российским героем вечера стал партнёр Кучерова по «Лайтнинг» Андрей Василевский. На протяжении двух последних сезонов страж ворот демонстрировал невероятный уровень мастерства и заслужил право называться одним из сильнейших голкиперов мира в данный момент. В прошедшем году он стал лидером лиги по числу побед (39), шестым по проценту отражённых бросков (92,5%), а также девятым по коэффициенту надёжности (2,4). Кроме того, он занял десятое место по числу сейвов (1585), несмотря на то что пропустил солидную часть чемпионата из-за перелома ноги.

Согласно регламенту, обладателя «Везина Трофи» определяли генеральные менеджеры 31 клуба НХЛ. По результатам голосования Василевский набрал 146 очков и более чем в два раза превзошёл вратаря «Даллас Старз» Бена Бишопа (64). Ещё примечательнее, что в своё время американец защищал цвета команды «Тампа-Бэй», но впоследствии клуб сделал ставку на россиянина и обменял бывшего основного голкипера в коллектив из Техаса. Третьим же стал Робин Ленер (17) из «Нью-Йорк Айлендерс».

«Это классно. Восхитительно! Конечно, я нервничал во время церемонии. Но эта награда не только моя. Конечно, это заслуга всей нашей команды. Все ребята очень здорово отрабатывали в обороне. И сейчас я пользуюсь шансом, чтобы ещё раз поблагодарить своих одноклубников. Спасибо. Мы вместе!» — заявил спортсмен.

Годом ранее Василевский уже номинировался на «Везина Трофи», но тогда занял лишь третье место (21 балл), уступив Пекке Ринне из «Нэшвилл Предаторз» и Коннору Хеллебайку из «Виннипег Джетс». Но на этот раз набрал почти в семь раз больше голосов и стал вторым россиянином в истории, получавшим данный приз. До настоящего момента единственным российским лауреатом премии оставался Сергей Бобровский.

«Это великая честь. Но всё приходит через тяжёлую работу. Будем трудиться дальше и ещё больше, чтобы завоевать Кубок Стэнли. А вообще я удивлён, что только два российских голкипера выигрывали «Везина Трофи». У нас в стране очень хорошая школа вратарей. Мне кажется, в будущем у нас появится намного больше обладателей этого трофея», — заключил Василевский.

Однако на этом успехи россиян не закончились. Так, сразу три отечественных хоккеиста были выбраны в первую символическую сборную НХЛ по итогам сезона. Компанию Кучерову и Василевскому составил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в рекордный восьмой раз ставший лучшим снайпером лиги в регулярном чемпионате.

Также в список лучших были включены форвард Коннор Макдэвид и защитники Брент Бёрнс из «Сан-Хосе Шаркс» и Марк Джиордано из «Калгари Флэймз». Таким образом, шестёрка игроков была составлена сплошь из представителей России и Канады.

Нынешнее вручение наград стало самым успешным для российских представителей НХЛ за последнее время. На протяжении десяти лет они ни разу не завоёвывали больше трёх призов, а самым урожайным в XXI веке остаётся сезон 2007/08. Тогда российские спортсмены завоевали целых семь почётных трофеев.