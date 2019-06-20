Кучеров признан самым выдающимся игроком сезона НХЛ
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При этом для россиянина номинация на эту награду стала первой в карьере.
Помимо него, претендентами были Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхоукс» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз».
Кучеров стал четвёртым российским хоккеистом в истории, которому вручали «Тед Линдсей Эворд». Данный приз до этого получали Сергей Фёдоров, Александр Овечкин и Евгений Малкин.
В минувшем сезоне Кучеров сыграл 82 матча и набрал 128 очков, забросив 41 шайбу и отдав 87 передач.
Ранее сообщалось, что Андрей Василевский признан лучшим голкипером сезона НХЛ.
Voted most outstanding by his peers, congratulations to @86Kucherov on winning his first #TedLindsayAward with the players’ vote! #NHLAwardspic.twitter.com/iR8IL54Mmn— NHLPA (@NHLPA) 20 июня 2019 г.