Кучеров признан самым выдающимся игроком сезона НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выиграл «Тед Линдсей Эворд», вручаемый самому выдающемуся игроку сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров признан самым выдающимся игроком сезона НХЛ
  • © Global Look Press

При этом для россиянина номинация на эту награду стала первой в карьере. 

Помимо него, претендентами были Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхоукс» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз». 

Кучеров стал четвёртым российским хоккеистом в истории, которому вручали «Тед Линдсей Эворд». Данный приз до этого получали Сергей Фёдоров, Александр Овечкин и Евгений Малкин.

В минувшем сезоне Кучеров сыграл 82 матча и набрал 128 очков, забросив 41 шайбу и отдав 87 передач.

Ранее сообщалось, что Андрей Василевский признан лучшим голкипером сезона НХЛ.

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