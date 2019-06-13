«Есть желание выиграть титул снова»: Тарасенко и Барбашёв о победе «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли

Победа в Кубке Стэнли и рождение сына стали лучшими событиями в жизни хоккеиста Владимира Тарасенко. Об этом нападающий «Сент-Луиса» рассказал после седьмого матча финальной серии, в котором его команда на выезде обыграла «Бостон». Нападающий добавил, что планирует привезти трофей в Новосибирск, а затем попытаться выиграть его ещё раз. Другой российский хоккеист Иван Барбашёв признался, что испытывал волнение перед решающей игрой сезона и переживал из-за проигрыша в шестом матче, который пропустил в связи с дисквалификацией.

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признался: ему до сих пор не верится, что его команда завоевала Кубок Стэнли.

«Выиграть Кубок Стэнли — это круто. Сейчас нет сил, все очень устали. Можно сказать, что настало время праздновать. И праздновать мы будем очень долго. Это очень большая победа для всех нас. Правда, кажется, будто это происходит немного не с нами. Просто нет слов. Вот стоит Кубок Стэнли — он наш, мы его выиграли. О хоккее пока не готов говорить. Мы только что победили, больше добавить нечего», — сказал Тарасенко сразу после победы в решающем, седьмом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После триумфа хоккеист признался, что прежде всего хотел бы увидеть свою жену, которая недавно родила третьего сына.

«Поскорее бы уже вернуться в Сент-Луис, отпраздновать там со своими близкими, с болельщиками. В Бостоне меня поддерживали сын Марк и брат Валя. Жена сейчас дома, она только что родила. Большой привет ей, скучаю и люблю», — добавил Тарасенко.

Нападающий рассказал, что команда не переставала верить в успех, даже когда была последней в регулярном чемпионате, и назвал город, в который привезёт выигранный Кубок Стэнли.

«Кубок Стэнли, родился сын — это лучшее время в нашей жизни. Кубок немного тяжелее, чем я думал. Это невероятно круто, есть желание выиграть его снова. Недолго покатался с ним по льду, потому что желающих подержать его было много. Ещё будет время. Мы верили в себя, когда шли на последнем месте в турнирной таблице, и в итоге всё получилось. Сейчас прилетим в Сент-Луис и посмотрим, что там творится. Кубок Стэнли теперь привезу в Новосибирск», — сказал Тарасенко «Спорт-Экспрессу».

Другой российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв отметил, что его команда волновалась в первые минуты матча, однако голкиперу Джордану Биннингтону удалось вселить уверенность в партнёров.

«У меня невероятные ощущения. Не могу поверить, что это случилось. В первые пару минут после сирены захлестнули эмоции. Я очень рад. Мы, как обычно, готовились к матчу, были уверены в себе. Перед самой встречей присутствовало волнение, но оно прошло после двух смен на льду, и мы начали воплощать свой план. В первом периоде «Бостон» играл гораздо лучше, но наш вратарь Джордан Биннингтон подтащил нас. Пока не знаю, что буду делать с Кубком Стэнли, у меня ещё всё лето впереди. Евгений Кузнецов праздновал с пивом? Я тоже за это», — рассказал Барбашёв.

Хоккеист отметил, что переживал из-за того, что пропустил шестой матч серии, однако в Бостоне «Сент-Луису» удалось сыграть лучше, чем на своей арене.

«Это особенный момент, который мы никогда не забудем. Очень рад, что все мои родные здесь. У нас лучшие фанаты в мире. Я до сих пор не могу поверить. Было очень тяжело наблюдать за партнёрами в шестом матче. Очень надеялся, что команда сможет победить дома. К сожалению, не получилось, хотя парни бились. Сегодня на выезде мы продемонстрировали более содержательный хоккей, были одной командой. Джей Боумистер и Алекс Пьетранджело перед игрой говорили, что это, возможно, единственный шанс выиграть Кубок. Для этих ребят так оно и было, хотя они долгое время играют в лиге. Есть ли что-то важнее Кубка Стэнли? Только дети», — добавил нападающий.

Барбашёв также сказал, что в победу стал верить только при счёте 4:0 за пять минут до конца седьмого матча, однако пропущенная шайба вернула его с небес на землю.

«Я гнал от себя эти мысли, потому что у «Бостона» оставалось время. И они забросили одну шайбу. Но ребята бились и достигли цели», — отметил нападающий.

После победы Барбашёв опубликовал видео празднования из чемпионской раздевалки, сопроводив его кратким комментарием: «Обладатели Кубка Стэнли».

Игрок «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело отметил вклад Тарасенко в победу, выделив его среди других российских хоккеистов НХЛ.

«Владимир был хорош во всех раундах плей-офф. В последние годы мы только и видим, как российские игроки блистают в Кубке Стэнли. Особенно Владимир. Он отлично играет без шайбы, постоянно забивает и вообще делает всё, о чём только можно его просить», — сказал канадский защитник.