«Сказка со счастливым концом»: как в России отреагировали на триумф Тарасенко и Барбашёва в Кубке Стэнли

Российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв внесли весомый вклад в победу «Сент-Луиса» в финале Кубка Стэнли. Об этом заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Тренер «Питтсбурга» Сергей Гончар отметил значительный прогресс обоих хоккеистов, а наставник «Сибири» Андрей Тарасенко признался, что не может поверить в успех своего сына.

Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв стали 30-м и 31-м российскими хоккеистами, завоевавшими Кубок Стэнли. Минувшей ночью они помогли «Сент-Луису» сломить сопротивление «Бостона» в седьмом, решающем матче и впервые в своей истории стать обладателем трофея. По мнению президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, оба игрока внесли значительный вклад в общий успех.

«Приятно, что два наших хоккеиста участвовали в этой победе, ковали её. Помню, как Тарасенко играл на молодёжном чемпионате мира 2011 года в Баффало. Это талантливый, целеустремленный, хитрый парень. Вклад Барбашёва также важен, учитывая, что он много действовал в меньшинстве. Надо уметь использовать это качество. С лидерами его не сравнить, но такие игроки должны быть в команде, «убивать» время соперника в большинстве», — цитирует Третьяка ТАСС.

🏆 Поздравляем нападающих сборной России Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева, выигравших Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса»!



В решающем матче финала турнира «Сент-Луис» оказался сильнее «Бостона» — игра окончилась со счётом 4:1 — и тем самым добился победы в серии (4:3) 🏒 pic.twitter.com/IxOii1Qdqm — Хоккей России (@russiahockey) 13 июня 2019 г.

С завоеванием престижного трофея россиян поздравили их первые коллективы — «Динамо» и «Сибирь». Интересно, что Тарасенко стал первым воспитанником новосибирской команды, поднявшим заветный трофей над головой. Генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский отметил, что весь клуб гордится успехом своего воспитанника.

«Да, Тарасенко — звезда НХЛ. Но он этого уровня достиг давно. Мы в нём ни капли не сомневались. Он сыграл свою роль в победе, в том числе и в финальной серии с «Бостоном». Да и вообще в ходе всего плей-офф выглядел здорово. Не первый год они к этому шли, старались. Вспомните, как плохо и тяжело складывался сезон для «Сент-Луиса» в начале. У них сказка со счастливым концом», — приводит слова Фастовского «Чемпионат».

В свою очередь, тренер «Сибири» и отец форварда Андрей Тарасенко признался, что до сих пор не может поверить в реальность происходящего.

«Отличные впечатления! Команда, на которую вообще никто не надеялся, выиграла Кубок Стэнли. Все хоккеисты выступили хорошо, но думаю, что сын внёс большую лепту в общий успех. На самом деле, до сих пор у меня нет ощущения того, что наша семья — обладатели Кубка Стэнли. Может, потому, что очень долго к этому шли», — рассказал Тарасенко-старший.

Гордость за своего воспитанника испытывают и в «Динамо».

«Московское «Динамо» — его школа! Кубок Стэнли — его награда. Иван Барбашёв — новоиспечённый чемпион НХЛ! Этот вечер стал особенным для нашего воспитанника!» — говорится в посте, опубликованном на странице «Динамо» в Twitter.

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков уверен, что Тарасенко и Барбашёв выложились на 100%.

«Как и все российские болельщики, мы рады, что парни достигли такой высокой цели и пропагандируют наш хоккей. Оценивать каждого игрока я не уполномочен, но считаю, что Тарасенко и Барбашёв сделали свой максимум, чтобы их клуб стал обладателем Кубка Стэнли. Победа «Сент-Луиса» показала, что нужно правильно выбирать стратегию работы, и тогда неважно, как ты идёшь в чемпионате, главное — как ты подготовишься к финальной части. И тут видна работа клуба и ребят», — цитирует специалиста РБК.

По мнению экспертов, в начале сезона мало кто мог предположить, что нокаут-раунд завершится подобным образом. Так, двукратный чемпион мира Алексей Морозов назвал победу «Сент-Луиса» главной сенсацией года.

«Ещё осенью они шли на последнем месте, говорили об обменах лидеров, пришёл новый наставник. Выиграли, потому что смогли перестроиться по ходу регулярного чемпионата. Тарасенко и Барбашёв внесли вклад в победу, они молодцы, здорово выступали. Были и рекорды, и серии. Владимир в этом сезоне стал больше помогать в обороне, тренер заставил, наверное», — цитирует Морозова Sport24.

Подобной точки зрения придерживается и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Он сравнил триумф подопечных Крейга Беруби с победой сборной Финляндии на чемпионате мира нынешнего года.

«Сент-Луис» не выигрывал 52 года, для Кубка Стэнли это сенсация. Для мира главная сенсация — победа Финляндии. За счёт чего это произошло? Скажу банальности: благодаря стремлению, желанию стать первыми, везению. Команда выложилась на полную катушку, а «Бостону» не хватило немножко воли», — уверен эксперт.

Как подчеркнул Кожевников, ему особенно приятно, что трофей достался двум воспитанникам отечественного хоккея. Кроме того, он отметил значительный прогресс Тарасенко.

«Владимир взрослеет, понимает, как надо играть, начал больше уделять внимания обороне. Но не скажу, что он там проводит много времени. Это очень хороший и техничный нападающий. Когда человек выигрывает, всегда будут говорить, что он в чём-то прибавил. Но Тарасенко не просто так носит букву А на своём свитере», — заключил бывший нападающий.

Профессиональный рост обоих форвардов отмечает и тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар.

«У Барбашёва какой прогресс за этот год, даже за вторую половину сезона. А Тарасенко — просто космос! Он стал игроком, который не только забрасывает шайбы, но и дерётся в обороне, помогает. Владимир вышел на другой уровень. Стал разноплановым хоккеистом», — заметил специалист.

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При этом чемпион мира 1993 года Андрей Николишин не был удивлён победой «Сент-Луиса». По его мнению, команда на протяжении нескольких лет шла к этому успеху и заслужила его упорным трудом. Большой вклад в этот результат внесли и российские нападающие.

«Тарасенко набрал много очков, а Барбашёв проделывал достаточно черновой работы, оказывая давление на соперника. Невозможно это недооценить. Они заслуженно завоевали этот важный титул и были огромной частью команды», — уверен Николишин.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» Алексей Бадюков отметил роль главного тренера команды Беруби, который сумел поменять психологию своих подопечных, в первую очередь — лидеров «Сент-Луиса».

«В прошлом сезоне мы говорили о том, как Александр Овечкин сыграл на команду, в этом — о Тарасенко. Он делал абсолютно всё, что от него требуется, играл на партнёров, которые его выводили, потому что у Владимира хороший кистевой бросок, его использовали по максимуму», — рассказал эксперт.

Кроме того, он восхитился работоспособностью Барбашёва, который всегда может помочь товарищам по команде.

«Иван — универсальный хоккеист, радует, что это динамовский воспитанник. Да, он рабочая лошадка. Для него это хороший скачок, дальше его карьера будет развиваться более уверенно», — считает Бадюков.

В свою очередь, олимпийский чемпион 1992 года Алексей Житник предположил, что Тарасенко мог претендовать на титул самого ценного игрока серии плей-офф, доставшийся форварду Райану О'Райлли.

«Сент-Луис — настолько ровная команда, что на этот индивидуальный трофей с равными шансами могли претендовать две пятёрки игроков. Тарасенко — один из них. Судя по статистике, он входит в тройку лучших кубковых снайперов за последние пять лет, а забивать в плей-офф, где тебя детально изучают и работают персонально по тебе, намного сложнее, чем в регулярке», — цитирует Житника портал Russia-Hockey.