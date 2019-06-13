Хоккеист «Сент-Луиса» О'Райлли признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли стал обладателем награды «Конн Смайт Трофи», которая вручается самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеист «Сент-Луиса» О'Райлли признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ
  • © Reuters

В решающем, седьмом матче серии финала с «Бостон Брюинз» (4:1) форвард отметился голом и результативной передачей. Всего в финальной серии Кубка Стэнли О'Райлли забросил пять шайб и сделал четыре паса.

В плей-офф на его счету 23 очка.

«Сент-Луис» выиграл серию со счётом 4:3 и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв впервые в карьере стали обладателями Кубка Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить