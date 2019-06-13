Хоккеист «Сент-Луиса» О'Райлли признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ
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В решающем, седьмом матче серии финала с «Бостон Брюинз» (4:1) форвард отметился голом и результативной передачей. Всего в финальной серии Кубка Стэнли О'Райлли забросил пять шайб и сделал четыре паса.
В плей-офф на его счету 23 очка.
«Сент-Луис» выиграл серию со счётом 4:3 и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.
Ранее сообщалось, что Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв впервые в карьере стали обладателями Кубка Стэнли.
Well done, Ryan! 🙌 #StanleyCuppic.twitter.com/ky4pn0TRbf— NHL (@NHL) 13 июня 2019 г.