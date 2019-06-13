Хоккеист «Сент-Луиса» О'Райлли признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли стал обладателем награды «Конн Смайт Трофи», которая вручается самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В решающем, седьмом матче серии финала с «Бостон Брюинз» (4:1) форвард отметился голом и результативной передачей. Всего в финальной серии Кубка Стэнли О'Райлли забросил пять шайб и сделал четыре паса.

В плей-офф на его счету 23 очка.

«Сент-Луис» выиграл серию со счётом 4:3 и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв впервые в карьере стали обладателями Кубка Стэнли.