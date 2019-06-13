Тарасенко стал первым воспитанником «Сибири», завоевавшим Кубок Стэнли

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко стал первым воспитанником новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь», завоевавшим Кубок Стэнли.
Тарасенко стал первым воспитанником «Сибири», завоевавшим Кубок Стэнли
  • © Reuters

Новосибирский коллектив уже поздравил россиянина с победой в финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» в решающем матче серии со счётом 4:1 и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Тарасенко отметился результативной передачей.

Серия завершилась со счётом 4:3.

Ранее хоккеист Иван Барбашёв показал видео чемпионской раздевалки «Сент-Луиса».

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