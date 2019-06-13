Тарасенко стал первым воспитанником «Сибири», завоевавшим Кубок Стэнли
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Новосибирский коллектив уже поздравил россиянина с победой в финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Сент-Луис» обыграл «Бостон» в решающем матче серии со счётом 4:1 и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Тарасенко отметился результативной передачей.
Серия завершилась со счётом 4:3.
Ранее хоккеист Иван Барбашёв показал видео чемпионской раздевалки «Сент-Луиса».
Владимир Тарасенко @tara9191 - обладатель кубка Стэнли! Поздравляем нашего воспитанника! pic.twitter.com/puRJuQ0DZH— Hockey Club Sibir (@hcsibir) 13 июня 2019 г.