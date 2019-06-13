ХК «Динамо» поздравил Барбашёва с завоеванием Кубка Стэнли

Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» поздравил российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва с победой в финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завоеванием Кубка Стэнли.

«Московское «Динамо» — его школа! Кубок Стэнли — его награда. Иван Барбашёв — новоиспечённый чемпион НХЛ! Этот вечер стал особенным для воспитанника нашей школы!» — говорится в Twitter-аккаунте бело-голубых.

23-летний форвард является воспитанником «Динамо». В решающем матче финальной серии с «Бостон Брюиз» (4:1) россиянин провёл на льду 17 минут и помог «Сент-Луису» впервые в истории выиграть Кубок Стэнли.

Для Барбашёва этот трофей стал также первым в карьере.

Серия завершилась со счётом 4:3.

Ранее было опубликовано видео голевой передачи Владимира Тарасенко в решающем матче финала Кубка Стэнли.