Опубликовано видео голевой передачи Тарасенко в решающем матче финала Кубка Стэнли
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В конце третьего периода Тарасенко прорвался по левому краю, обыграл защитника «Брюинз» Чарли Макэвоя и прострелил на Брэндона Шенна, который поразил ворота и утроил преимущество «блюзменов».
«Сент-Луис» выиграл серию со счётом 4:3 и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Сент-Луиса» О'Райлли признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.
BRAYDEN SCHENN HAS MADE IT 3-0!!!! #stlblues#WeAllBleedBluepic.twitter.com/5E9mmD4xON— St. Louis Blues 🏆 (@StLouisBlues) 13 июня 2019 г.