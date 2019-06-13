Опубликовано видео голевой передачи Тарасенко в решающем матче финала Кубка Стэнли

В сети появилось видео результативной передачи российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко в решающем, седьмом матче серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз» (4:1).

В конце третьего периода Тарасенко прорвался по левому краю, обыграл защитника «Брюинз» Чарли Макэвоя и прострелил на Брэндона Шенна, который поразил ворота и утроил преимущество «блюзменов».

«Сент-Луис» выиграл серию со счётом 4:3 и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Сент-Луиса» О'Райлли признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.