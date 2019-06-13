Третьяк оценил вклад Тарасенко и Барбашёва в победу «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу российских нападающих «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Для Тарасенко этот сезон вообще выдался успешным — он стал лидером в команде, одной из центральных фигур. Впервые «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли, приятно, что два наших хоккеиста участвовали в этой победе, ковали её», — цитирует главу федерации ТАСС.

По словам Третьяка, он думал, что Тарасенко поедет на чемпионат мира, так как «Сент-Луис» занимал последнее место. Тем не менее пришёл новый тренер и сплотил команду, а Тарасенко стал её лидером.

«Вклад Барбашёва в победу «Сент-Луиса» тоже важен, учитывая, что он много играл в меньшинстве. С лидерами Барбашёва не сравнить, но такие игроки должны быть в команде, «убивать» время соперника в большинстве. Барбашёву дали такую роль, он больше всех играл в меньшинстве, действовал активно и грамотно, что тоже очень важно», — добавил Третьяк.

«Сент-Луис» выиграл серию у «Бостон Брюинз» со счётом 4:3 и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее хоккеист «Бостона» заявил, что его сердце разбито после поражения от «Сент-Луиса» в финале НХЛ.