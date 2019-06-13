Хоккеист «Бостона» заявил, что его сердце разбито после поражения от «Сент-Луиса» в финале НХЛ
- Reuters
- © Greg M. Cooper-USA TODAY Sports
«Мы были так близки. Я горжусь ребятами, мы много пахали и были одной семьёй. Это очень больно, моё сердце разбито. Тяжело объяснить. Они отняли у нас мечту. Мы работали ради этого всю жизнь, были в 60 минутах от победы», — сказал Маршан.
«Сент-Луис» выиграл серию со счётом 4:3 и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что фанат «Сент-Луиса» выиграл $100 тыс. после ставки $400 на победу своей команды в НХЛ.