Хоккеист «Бостона» заявил, что его сердце разбито после поражения от «Сент-Луиса» в финале НХЛ

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Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал поражение от «Сент-Луис Блюз» (1:4) в решающем, седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеист «Бостона» заявил, что его сердце разбито после поражения от «Сент-Луиса» в финале НХЛ
  • Reuters
  • © Greg M. Cooper-USA TODAY Sports

«Мы были так близки. Я горжусь ребятами, мы много пахали и были одной семьёй. Это очень больно, моё сердце разбито. Тяжело объяснить. Они отняли у нас мечту. Мы работали ради этого всю жизнь, были в 60 минутах от победы», — сказал Маршан.

«Сент-Луис» выиграл серию со счётом 4:3 и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что фанат «Сент-Луиса» выиграл $100 тыс. после ставки $400 на победу своей команды в НХЛ.

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