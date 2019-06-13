Фанат «Сент-Луиса» выиграл $100 тысяч после ставки $400 на победу своей команды в НХЛ

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Болельщик «Сент-Луис Блюз» Скотт Берри выиграл $100 тыс. после того, как поставил $400 на победу своей команды в Кубке Стэнли.
Фанат «Сент-Луиса» выиграл $100 тысяч после ставки $400 на победу своей команды в НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает USA TODAY.

Фанат сделал ставку на завоевание трофея в январе. На тот момент «блюзмены» шли на последнем месте в лиге, а коэффициент на победу составлял 250 к 1.

«Когда изначально я это сделал, то все подумали: «О боже, это же одна из худших команд в лиге. Зачем ты это сделал?» А я им ответил: «Никогда не знаешь, что будет. Это хоккей», — сказал Берри.

«Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» (4:1) в седьмом матче финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Серия завершилась со счётом 4:3.

Ранее Иван Барбашёв рассказал, как отпразднует победу в Кубке Стэнли.

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