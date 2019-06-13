Барбашёв рассказал, как отпразднует победу в Кубке Стэнли

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв рассказал, как отпразднует победу над «Бостон Брюинз» (4:1) в решающем матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завоевание Кубка Стэнли.
Барбашёв рассказал, как отпразднует победу в Кубке Стэнли
  • Reuters

«Кузнецов в прошлом году сказал, что первым делом после победы напьётся пива? Я тоже! Не могу поверить, что это случилось. Просто невероятно. Не мог поверить первые пару минут после сирены. Очень и очень рад», — приводит слова игрока пресс-служба НХЛ.

Он также признался, что ещё не решил, что будет делать с трофеем, когда ему дадут время побыть с ним.

«У меня будет всё лето, чтобы об этом подумать», — добавил Барбашёв.

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Серия завершилась со счётом 4:3.

Ранее ФХР поздравила Тарасенко и Барбашёва с завоеванием Кубка Стэнли.

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