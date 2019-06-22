Хьюз был выбран под первым номером на драфте НХЛ-2019, Подколзин — 10-й
- Василий Подколзин
- Reuters
- © Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports
Под первым номером «Нью-Джерси Дэвилз» выбрали 17-летнего американского нападающего Джека Хьюза. Вторым было названо имя чемпиона мира-2019 в составе сборной Финляндии Каапо Какко, права на которого достались «Нью-Йорк Рейнджерс». В топ-3 попал также канадский форвард Кирби Дэк («Чикаго Блэкхоукс»).
Российский нападающий Василий Подколзин был выбран под общим 10-м номером. Клубом, который взял игрока, стал «Ванкувер Кэнакс». Другие российские хоккеисты не были выбраны в первом раунде ярмарки талантов.
And the @Canucks select Vasily Podkolzin with pick No. 10 at the #NHLDraft. pic.twitter.com/UVMZsfOe72— NHL (@NHL) 22 июня 2019 г.
Церемония драфта НХЛ продолжится 22 июня. Командам предстоит выбрать ещё по шесть игроков.
Ранее был назван первый номер драфта НБА-2019.