Хьюз был выбран под первым номером на драфте НХЛ-2019, Подколзин — 10-й

В канадском Ванкувере проходит церемония драфта Национальной хоккейной лиги, клубы сделали свои выборы в первом раунде ярмарки талантов.

Под первым номером «Нью-Джерси Дэвилз» выбрали 17-летнего американского нападающего Джека Хьюза. Вторым было названо имя чемпиона мира-2019 в составе сборной Финляндии Каапо Какко, права на которого достались «Нью-Йорк Рейнджерс». В топ-3 попал также канадский форвард Кирби Дэк («Чикаго Блэкхоукс»).

Российский нападающий Василий Подколзин был выбран под общим 10-м номером. Клубом, который взял игрока, стал «Ванкувер Кэнакс». Другие российские хоккеисты не были выбраны в первом раунде ярмарки талантов.

Церемония драфта НХЛ продолжится 22 июня. Командам предстоит выбрать ещё по шесть игроков.

Ранее был назван первый номер драфта НБА-2019.