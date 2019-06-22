Генменеджер «Ванкувера» Беннинг: рады, что Подколзин будет с нами

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Генеральный менеджер «Ванкувера» доволен выбором российского нападающего Василия Подколзина на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Генменеджер «Ванкувера» Беннинг: рады, что Подколзин будет с нами
  • globallookpress.com
  • © Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports

«Мы очень рады, что сумели заполучить его. Он отлично работает с шайбой, умеет защищать её от соперников и забивать голы. С ним мы получили молодого игрока такого типа, которого у нас на данный момент нет. Очень рады, что Василий будет с нами», — сказал Беннинг Sportsnet.

Подколзин был выбран на драфте НХЛ-2019 под общим десятым номером. В данный момент игрок связан контрактом с санкт-петербургским СКА, который действует ещё два года.

Ранее Подколзин заявил, что хочет попробовать себя в НХЛ и выиграть что-то с «Ванкувером».

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