Подколзин: хочется попробовать себя в НХЛ и выиграть что-то с «Ванкувером»

Российский нападающий Василий Подколзин, выбранный под 10-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Ванкувер Кэнакс», заявил, что надеется приехать в канадский коллектив максимально готовым через два года.

«Очень рад, что был выбран «Ванкувером», надеюсь, это станет началом большого пути. Надеюсь, за два сезона игры на взрослом уровне обрасту мышцами и приеду сюда максимально готовым. Хочется попробовать себя в НХЛ и выиграть что-то с «Ванкувером». Не секрет, что у меня не очень хорошее катание, буду работать над ним в следующие два года», — приводит слова Подколзина TSN.

Также 17-летний хоккеист заявил, что не переживает по поводу малого количества российских хоккеистов в «Ванкувере» за последние 20 лет. В данный момент Подколзин является игроком СКА, его контракт действителен ещё два года.

Ранее сообщалось, что Хьюз был выбран под первым номером на драфте НХЛ-2019, Подколзин — под 10-м.