«Они мастера и знают, как проявить себя»: что говорили о контрактах Панарина и Бобровского с «Рейнджерс» и «Флоридой»

Сергей Бобровский и Артемий Панарин, накануне покинувшие «Коламбус», — мастера высокого уровня и сумеют проявить себя в новых клубах. Об этом заявил обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский. В свою очередь, президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон отметил, что Панарин всегда хотел выступать за его команду. Сам россиянин призвал поклонников «Коламбуса» «не слишком злиться на него». А Бобровский, который перебрался во «Флориду», поблагодарил клуб из Огайо за семь лет карьеры.

«Панарин всегда хотел играть в большом городе»

В понедельник, 1 июля, сразу несколько россиян в НХЛ нашли свои новые команды. Среди них теперь уже бывшие вратарь и нападающий «Коламбуса» — Сергей Бобровский и Артемий Панарин. Они оба подписали выгодные контракты.

27-летний форвард заключил семилетнее соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс», по условиям которого будет получать $11,64 млн в год. Теперь у Артемия самая высокая зарплата из всех россиян, выступающих в заокеанской лиге. Более того, в целом Панарин уступает лишь Коннору Макдэвилу с окладом в $12,5 млн.

Бобровский же перебрался во «Флориду», также подписав соглашение на семь лет. Он стал самым высокооплачиваемым европейским вратарём НХЛ ($10 млн в год) и вторым после Кэри Прайса в целом.

Самое главное, что россиян в новых клубах встретили очень тепло. В «Нью-Йорк Рейнджерс» вовсе не скрывали радости от подписания Панарина, ведь в борьбе за хоккеиста коллектив опередил «Колорадо», который был готов предложить Артемию зарплату, аналогичную окладу Макдэвида.

«Панарин всегда хотел играть в большом городе, а нет более крупного города, чем Нью-Йорк. Он хотел оказаться в здесь, в «Рейнджерс», — приводит слова президента клуба Джона Дэвидсона журналист Стивен Уайно в Twitter.

В свою очередь, генменеджер «Колорадо» Джо Сакик якобы заявил, что «Панарин отлично подходил команде», а в клубе до последнего пытались убедить россиянина перебраться к ним.

Между тем новые одноклубники Панарина и Бобровского в социальных сетях уже поприветствовали россиян.

«Добро пожаловать в «Большое яблоко» (Нью-Йорк. — RT), Хлебушек», — написал Лундквист в своём Twitter, упомянув прозвище Панарина.

В свою очередь, форвард «Флориды» Джонатан Юбердо подшутил над Бобровским.

«Добро пожаловать к «кошкам». Я очень взволнован, что ты с нами. Теперь тебе не придётся иметь дело со мной у собственных ворот», — написал хоккеист.

«Надеюсь, вы не слишком злитесь на меня»

Сами россияне после подписания контрактов с новыми клубами простились с «Коламбусом». Особенно тёплое послание болельщикам команды в социальных сетях опубликовал Бобровский. Он назвал семилетний период в «Эвеланш» интересным путешествием и пожелал коллективу развития и успехов.

«Я принял решение двигаться дальше. Каждый из нас пишет свою историю, и сегодня это моё решение. От всего сердца хочу поблагодарить вас за поддержку и любовь за всё время моего пребывания в CBJ. Я хочу поблагодарить город Коламбус за радушный приём. Хочу поблагодарить своих партнёров по команде. Без вас я ничего бы не добился. Для меня было большим удовольствием выходить на игры и бороться за победы плечом к плечу с вами. Хочу поблагодарить весь клуб, тренерский штаб и обслуживающий персонал. «Коламбус» навсегда останется в моём сердце», — написал вратарь в Instagram.

В свою очередь, Панарин был более краток.

«Дорогой «Коламбус», хочу сказать спасибо за тёплый приём и возможность быть частью семьи «Блю Джекетс». Я был счастлив, играя за «Коламбус». Надеюсь, вы не слишком злитесь на меня. Живём один раз», — написал Панарин в Instagram.

«В «Рейнджерс» собирается серьёзная команда»

Хоккейные эксперты и ветераны положительно оценили карьерные перспективы Панарина и Бобровского и пожелали им удачи. В частности, олимпийский чемпион и бывший нападающий «Рейнджерс» Валерий Каменский отметил, что клуб приобрёл хоккеиста, «на которого сможет надеяться».

Также по теме С рекордными зарплатами: Панарин и Бобровский подписали контракты с новыми клубами НХЛ Хоккеист Артемий Панарин подписал с «Рейнджерс» контракт на семь лет, по которому он получит $81,5 млн. Он стал самым дорогим...

«Они мастера и знают, как играть и проявлять себя. Поможет ли Панарину русская компания в «Рейнджерс»? Он уже адаптировался в НХЛ. Вся его дальнейшая адаптация будет зависеть от того, как он будет работать на льду. Если там и в семье всё будет складываться хорошо, то никаких проблем не возникнет», — приводит слова Каменского «Чемпионат».

А бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин рассказал, заслуживают ли Артемий и Сергей те оклады, которые получили в новых клубах.

«Есть потолок зарплат. Есть лучшие игроки НХЛ, которые много зарабатывают. Коннор Макдэвид — самый высокооплачиваемый хоккеист. Он получает $12,5 млн. Панарин лучше Макдэвида? Всегда идёт сравнительный анализ. Коннор 1997 года рождения, Артемий — 1991-го. Надо всё учитывать и понимать, на какие деньги он может рассчитывать. Он может просить и 20, и 50 млн, это его право», — цитирует слова эксперта «Матч ТВ».

Наконец, двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук подчеркнул, что Панарину в «Рейнджерс» вполне по силам побить рекорд результативности Никиты Кучерова.

«Я очень рад за Артемия Панарина. Думаю, что в «Рейнджерс» собирается серьёзная команда, вероятно, будут ещё приобретения. У Панарина есть всё для того, чтобы побить достижение Кучерова, этого нельзя исключать. Он разносторонний игрок — хорошо бросает, видит площадку, может отдать пас», — приводит слова Кравчука ТАСС.