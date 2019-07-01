Бобровский стал вторым вратарём по уровню зарплаты в НХЛ
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Как сообщает официальный сайт «Пантерз», подписал контракт с клубом на семь лет с зарплатой $10 млн в год.
Это является вторым показателем лиги среди голкиперов после Кэри Прайса из «Монреаль Канадиенс», оклад которого составляет $10,5 млн в год.
Бобровский стал свободным агентом 1 июня. Он выступал за «Коламбус Блю Джекетс» с 2012 года. В минувшем сезоне он сыграл 62 матча регулярного чемпионата, в девяти из которых отстоял на ноль. Также принял участие в десяти матчах плей-офф.
Ранее «Флорида» объявила о заключении контракта с российским голкипером Бобровским.