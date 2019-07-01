«Флорида» объявила о заключении контракта с российским голкипером Бобровским

Российский голкипер Сергей Бобровский стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с россиянином рассчитано на семь лет.

Бобровский стал свободным агентом 1 июня. Он выступал за «Коламбус Блю Джекетс» с 2012 года. В минувшем сезоне он сыграл 62 матча регулярного чемпионата, в девяти из которых отстоял на ноль. Также принял участие в десяти матчах плей-офф.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» подтвердил переход российского хоккеиста Панарина.