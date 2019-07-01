«Флорида» объявила о заключении контракта с российским голкипером Бобровским
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с россиянином рассчитано на семь лет.
Бобровский стал свободным агентом 1 июня. Он выступал за «Коламбус Блю Джекетс» с 2012 года. В минувшем сезоне он сыграл 62 матча регулярного чемпионата, в девяти из которых отстоял на ноль. Также принял участие в десяти матчах плей-офф.
Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» подтвердил переход российского хоккеиста Панарина.
We’ve got our man!— Florida Panthers (@FlaPanthers) 1 июля 2019 г.
Welcome to the next era of #FlaPanthers goaltending.
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