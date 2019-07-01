Бобровский обратился к фанатам «Коламбуса» после перехода во «Флориду»

Российский голкипер Сергей Бобровский, подписавший контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз», обратился к болельщикам своей бывшей команды — «Коламбус Блю Джекетс».

«Дорогие фанаты «Блю Джекетс»! Я принял решение двигаться дальше. Это было интересное путешествие. Мы сделали много хороших вещей, и я желаю «Коламбусу» дальнейшего развития и успехов. Да, мы не добились главного, но мы стали сильной боеспособной командой», — написал россиянин в своём Instagram.

Он поблагодарил фанатов «Коламбуса» за поддержку, а город — за тёплый приём. Вратарь также выразил благодарность партнёрам по команде, без которых, по его словам, он бы ничего не добился.

«Для меня было большим удовольствием выходить на игры и бороться за победы плечом к плечу с вами. Хочу поблагодарить весь клуб, тренерский штаб и весь обслуживающий персонал. «Коламбус» навсегда останется жить в моём сердце», — заключил Бобровский.

Бобровский стал свободным агентом 1 июня. Он выступал за «Коламбус Блю Джекетс» с 2012 года. В минувшем сезоне он сыграл 62 матча регулярного чемпионата, в девяти из которых отстоял на ноль. Также принял участие в десяти матчах плей-офф.

Ранее сообщалось, что Бобровский стал вторым вратарём по уровню зарплаты в НХЛ.