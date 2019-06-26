В числе избранных: экс-хоккеист «Далласа» Зубов будет введён в Зал славы НХЛ

Бывший защитник «Далласа» Сергей Зубов будет включён в Зал славы Национальной хоккейной лиги в 2019 году. Официальная церемония пройдёт в ноябре в Торонто. Наряду с россиянином в почётный клуб введут прославленных спортсменов Хейли Уикенхайзера, Ги Карбонно и Вацлава Недоманского, а также генерального менеджера «Питтсбурга» Джима Рутерфорда и тренера Бостонского колледжа Джерри Йорка.

Традиционно одним из самых важных и торжественных событий года в мировом хоккее считается церемония введения прославленных в прошлом игроков в Зал славы НХЛ. Само мероприятие проходит в ноябре, однако уже летом лига объявляет имена спортсменов, удостоившихся этой чести. В 2019 году в их число вошёл легендарный российский защитник Сергей Зубов, который большую часть своей карьеры провёл в американском клубе «Даллас Старз».

Как сообщили в пресс-службе НХЛ, в этом году в Зал славы будет введено шесть человек, четверо их которых — известные в прошлом хоккеисты. Помимо Зубова в почётный клуб вступят четырёхкратная победительница Олимпийских игр в составе сборной Канады Хейли Уикенхайзер, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли бывший партнёр Зубова по «Далласу» Ги Карбонно, а также чехословацкий спортсмен Вацлав Недоманский — первый в истории иностранный легионер заокеанской лиги.

Также по теме «Огромная гордость и честь»: легендарный советский хоккеист Якушев введён в Зал славы НХЛ Прославленный советский хоккеист Александр Якушев введён в Зал славы НХЛ. Торжественная церемония прошла в Торонто. Двукратный...

Кроме того, в Зал славы будут введены Джим Рутерфорд и Джерри Йорк. Канадец на протяжении последних пяти лет занимает должность генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз», и за это время дважды помог коллективу завоевать Кубок Стэнли. Американец же возглавляет хоккейную команду Бостонского колледжа и является одним из самых титулованных наставников в истории студенческого спорта США. За свою карьеру он одержал более 1000 побед в первом дивизионе NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта) и пять раз выигрывал главный трофей турнира.

Что касается Зубова, то он достаточно быстро получил право оказаться в хоккейном пантеоне. Двукратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру в 2010 году, и три года спустя мог претендовать на включение в Зал славы. По прошествии всего семи лет ему удалось получить подобное приглашение и уже в 48 лет оказаться в числе прославленных представителей своего вида спорта. Для сравнения, Недоманскому на момент введения в Зал славы исполнится 75 лет.

По словам самого Зубова, о н находился в Нью-Йорке и ждал звонка от президента местного клуба «Рейнджерс» Джона Дэвидсона, который по совместительству является главой выборочного комитета Зала славы. Но к удивлению российского хоккеиста, с ним связался не только его коллега.

«Совершенно не думал, что он выйдет на связь из Торонто. А когда услышал, по какому поводу мне звонят Джон и Лэнни Макдональд (председатель Зала славы НХЛ. — RT), то потерял дар речи. Знаете, это один из тех моментов, которые стоят особняком в жизни. Можно вспоминать и победу на Олимпиаде, и Кубки Стэнли, но сегодняшний день — особенный даже на их фоне», — цитирует Зубова пресс-служба НХЛ.

Спортсмен признался, что с трудом находит слова, чтобы описать свои чувства, и поблагодарил выборочный комитет. По словам Зубова, подобные события показывают, что ему есть чем гордиться в жизни.

Зубов станет лишь девятым российским хоккеистом, включённым в Зал славы Национальной хоккейной лиги. Помимо него, таким достижением могут похвастаться Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Фёдоров, Сергей Макаров и Александр Якушев. При этом легенда «Спартака» был удостоен подобной чести лишь год назад.

«Хорошо знаю, какое количество ребят заслуживают включения в Зал славы. Но счастлив, что сегодня из Торонто набрали именно мой номер», — отметил спортсмен.

Зубов начал профессиональную карьеру в 1988 году. Защитник провёл четыре сезона в составе московского ЦСКА и дважды выиграл чемпионат СССР. А уже в 1990-м он выставил свою кандидатуру на драфт Национальной хоккейной лиги. Поначалу североамериканские клубы не проявили к нему достаточно внимания, его выбрал «Нью-Йорк Рейнджерс» лишь в пятом раунде, под общим 85-м номером. Стоит отметить, что на той ярмарке талантов россиян серьёзно недооценили, а первым свой коллектив нашёл будущий двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов (45-й номер).

«Очень благодарен «Рейнджерс», которые меня задрафтовали и привезли сюда. Изначально мне пришлось провести около полугода в «Бингхэмптоне», но когда один из защитников основной команды получил травму, мне представился шанс заиграть в ней. Поначалу было тяжело, не скрою. Не было ни языка, ни людей, которых привык видеть рядом», — признался Зубов.

Зубов дебютировал в НХЛ в 1992 году и сразу принялся доказывать, что клуб из Нью-Йорка не ошибся с выбором. Уже во втором сезоне он провёл за клуб 78 матчей в регулярном сезоне и набрал 89 (12 + 77) очков, став вторым по результативности защитником лиги. По количеству баллов он уступил лишь легендарному игроку «Бостон Брюинз» Рэю Бурку (91).

В плей-офф Сергей повторил свой успех, пропустив вперёд лишь партнёра по «Рейнджерс» Брайана Лича, и помог коллективу в четвёртый раз в истории завоевать Кубок Стэнли. В финале клубу из Нью-Йорка противостоял ведомый Павлом Буре и Тревором Линденом «Ванкувер Кэнакс». В решающем, седьмом матче хозяева взяли верх со счётом 3:2, а Зубов записал на свой счёт две результативные передачи.

Спустя год Зубов ушёл из «Рейнджерс» и провёл один сезон в «Питтсбург». Он получился более чем удачным (66 очков в 64 встречах), однако россиянин принял решение покинуть коллектив из Пенсильвании. В 1996 году он подписал контракт с «Далласом», за который впоследствии выступал в течение 13 лет. Зубов стал одним из лучших игроков в истории команды.

Хоккеист выходил на лёд в свитере «Старз» в 839 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 111 заброшенными шайбами и 438 результативными передачами. Так, с 549 очками он занимает третью строчку среди лучших бомбардиров в истории клуба, уступая лишь форвардам Майку Модано (1050) и Джейми Бенну (649). Кроме того, он является вторым лучшим ассистентом, а в рейтинге снайперов расположился на седьмом месте.

Зубов помог «Далласу» завоевать первый и на данный момент единственный Кубок Стэнли. В сезоне-1998/99 клуб из Техаса стал лучшим по итогам регулярного сезона и взял Президентский кубок, а затем отлично провёл плей-офф. В финале он расправился с грозным «Баффало Сэйбрз», а сам Зубов записал на свой счёт три результативные передачи в шести встречах.

Таким образом, россиянин Зубов справедливо считается одним из лучших хоккеистов в истории «Далласа». Очередным подтверждением этому является тот факт, что в 2013 году его включили в первую пятёрку игроков клуба за всю историю. Тройку форвардов составили Майк Модано, Бретт Халл и Йере Лехтинен, защитную пару — Сергей Зубов и Дэррил Сидор, а место в воротах занял Эд Бельфор. Примечательно, что место в символической команде досталось и Карбонно, который также будет включён в Зал славы в 2019-м. Правда, он оказался лишь в четвёртом звене нападения.