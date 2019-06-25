Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы

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Бывший защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Сергей Зубов введён в Зал хоккейной славы в Торонто.
Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба организации, помимо 48-летнего россиянина, в Зал славы введены Джим Рутерфорд, Ги Карбонно, Вацлав Недоманский и Хейли Уикенхайзер.

Зубов является двукратным обладателем Кубка Стэнли — в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз». В его активе 1068 матчей в НХЛ, в которых он набрал 771 (152 + 619) очко. Он также является олимпийским чемпионом Игр 1992 года.

С 2011 года он начал свою тренерскую карьеру и в настоящее время возглавляет ХК «Сочи».

Ранее сообщалось, что Брукс Орпик объявил о завершении карьеры.

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