Двукратный обладатель Кубка Стэнли Орпик объявил о завершении карьеры

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Американский хоккеист Брукс Орпик объявил о завершении профессиональной карьеры.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Орпик объявил о завершении карьеры
  • ©Chris Williams/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Мне очень повезло играть в хоккей на протяжении многих лет — это лучшая работа в мире, но моё тело говорит мне, что пришло время заняться чем-то другим. Здорово, что я смогу больше времени проводить с семьёй и заняться вещами, которых в качестве профессионального спортсмена, я не мог себе позволить», — приводит слова Орпика пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Орпик был выбран клубом «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ 2000 года под общим 18-м номером. До 2014 года он играл за «Питтсбург», с которым завоевал свой первый Кубок Стэнли. Во второй раз американец стал обладателем главного трофея в НХЛ уже в составе «Вашингтон Кэпиталз», за который он играл с 2014 года.

В общей сложности в его активе 1035 матчей в лиге, набрал он 194 (18+176) очка.

Ранее сообщалось, что Панарин встретится с представителями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс».

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