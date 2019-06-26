Зубов назвал особенным день своего включения в Зал хоккейной славы

Бывший российский хоккеист Сергей Зубов признался, что включение в Зал хоккейной славы стало для него особенным событием.

«Звонок из Зала славы был одним из тех моментов, которые в жизни стоят особняком. Можно вспомнить и победу на Олимпиаде, и Кубки Стэнли, но сегодняшний день является особенным даже на их фоне. Когда мне было 18 лет, мы приехали на турнир в Канаду в составе национальной сборной и я впервые получил шанс побывать в Зале хоккейной славы. Конечно, в тот момент мне даже присниться не могло, что когда-нибудь я сам стану его частью», — цитирует Зубова официальный сайт НХЛ.

С сезона 2017/18 Зубов является главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги «Сочи». Под его руководством коллектив два года подряд выходил в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы.